Сенат Канады единогласно утвердил "закон Магнитского"

Документ вступит в силу после его подписи генерал-губернатором

Во вторник, 17 октября, Сенат Канады поддержал законопроект "О справедливости для жертв коррумпированных иностранных властей", известный также как "закон Магнитского". Об этом сообщается в Twitter верхней палаты парламента.

За принятие законопроекта проголосовали все 105 сенаторов.

Законопроект внесла в парламент сенатор украинского происхождения Рейнелл Андрейчук, которая входит в состав Консервативной партии Канады. Документ предусматривает санкции против государств за нарушение прав человека.

Чтобы документ вступил в силу, осталось получить подпись генерал-губернатора. Это должно произойти уже в ближайшие дни.

Напомним, 4 октября "закон Магнитского" одобрила нижняя палата парламента Канады (Палата общин). Тогда "за" проголосовали все 277 депутатов.

Хотя нынешняя редакция законопроекта не выделяет отдельно Россию, примечательно, что именно в Москве он вызвал наибольшее возмущение. В посольстве РФ даже пригрозили Оттаве "контрдействиями" в случае принятия.

Сергей Магнитский умер в СИЗО в Москве в 2009 году. До ареста он расследовал обстоятельства многомиллиардного хищения из российского бюджета. Глава Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что Магнитского арестовали те самые люди, которых он обвинил в хищениях.

Его арест и смерть вызвали международный протест. США приняли "список Магнитского", который предусматривает запрет на въезд в США российских чиновников, причастных к этому делу.