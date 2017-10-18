В Барселоне на улицы вышли около 200 тыс. человек

Вечером во вторник, 17 октября, сотни тысяч людей вышли на улицы Каталонии в знак протеста против ареста двух влиятельных лидеров движения за независимость. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.

Только в Барселоне, по данным гражданской гвардии, собрались около 200 тыс. человек, которые требовали освободить арестованных в понедельник руководителей двух главных каталонских общественных организаций - Национальной ассамблеи Каталонии Жорди Санчеса и организации "Общая культура" Жорди Куишара.

"Каталонские заключенные, мы хотим, чтобы вы были дома", - кричали протестующие, держа в руках горящие свечи в знак протеста против заключения своих лидеров.

Люди держали в руках плакаты с надписями "Свободу Жорди, политическим заключенным Испании", "Помогите Каталонии", "Спасите Европу" и "Республика - сейчас".

Демонстранты также опротестовали присутствие полиции, освистав полицейский вертолет, пролетающий над ними, с криками "Долой оккупационные силы".

В протесте приняли участие члены правительства Каталонии и мэрии Барселоны, а также лидеры профсоюзов.

Аналогичные акции прошли в других городах региона. В частности, демонстрация в Жироне собрала 15 тысяч человек.

Saltos al grito de "Español el que no vote" y "Esta democracia no hace ni p... gracia" pic.twitter.com/XYhXOnG1Ig — Guillem Andrés (@Guillem_Andres) 17 октября 2017 г.

La manifestación se detiene y los participantes callan. pic.twitter.com/hkZjGr5gdG — Santi Sánchez (@_santiagojose) 17 октября 2017 г.

Напомним, в понедельник, 16 октября, суд взял под стражу руководителей двух главных каталонских общественных организаций - Национальной ассамблеи Каталонии и организации "Общая культура", которые выступают за независимость региона.