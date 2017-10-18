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Главная » Мир » Видео В Каталонии прошли многотысячные протесты после ареста лидеров движения за независимость
<span class="label red">Видео</span> В Каталонии прошли многотысячные протесты после ареста лидеров движения за независимость
Фото: elpais.com
Референдум за независимость Каталонии

Видео В Каталонии прошли многотысячные протесты после ареста лидеров движения за независимость

В Барселоне на улицы вышли около 200 тыс. человек

18.10.17 31
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Вечером во вторник, 17 октября, сотни тысяч людей вышли на улицы Каталонии в знак протеста против ареста двух влиятельных лидеров движения за независимость. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.

Только в Барселоне, по данным гражданской гвардии, собрались около 200 тыс. человек, которые требовали освободить арестованных в понедельник руководителей двух главных каталонских общественных организаций - Национальной ассамблеи Каталонии Жорди Санчеса и организации "Общая культура" Жорди Куишара.

"Каталонские заключенные, мы хотим, чтобы вы были дома", - кричали протестующие, держа в руках горящие свечи в знак протеста против заключения своих лидеров.

Люди держали в руках плакаты с надписями "Свободу Жорди, политическим заключенным Испании", "Помогите Каталонии", "Спасите Европу" и "Республика - сейчас".

Демонстранты также опротестовали присутствие полиции, освистав полицейский вертолет, пролетающий над ними, с криками "Долой оккупационные силы".

В протесте приняли участие члены правительства Каталонии и мэрии Барселоны, а также лидеры профсоюзов.

Аналогичные акции прошли в других городах региона. В частности, демонстрация в Жироне собрала 15 тысяч человек.  

Напомним, в понедельник, 16 октября, суд взял под стражу руководителей двух главных каталонских общественных организаций - Национальной ассамблеи Каталонии и организации "Общая культура", которые выступают за независимость региона.

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