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Главная » Мир » Гавайский судья частично приостановил действие нового антииммигрантского указа Трампа

Гавайский судья частично приостановил действие нового антииммигрантского указа Трампа

Гавайский судья частично приостановил действие нового антииммигрантского указа Трампа
Дональд Трамп / Фото: businessinsider.com

Запрет на выдачу визу сохраняется для граждан КНДР и отдельных должностных лиц Венесуэлы

18.10.17 18
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Федеральный судья в штате Гавайи приостановил действие последнего по времени миграционного указа президента Дональда Трампа, запрещающего въезд в США граждан восьми стран, включая шесть преимущественно мусульманских. Об этом пишет Русская служба ВВС.

Указ должен был начать действовать в среду, 18 октября.

Указ, изданный в сентябре, распространяется на граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Чада, Северной Кореи и отдельных должностных лиц Венесуэлы. Применительно к Северной Корее и Венесуэле судья оставил указ в силе.

Судья Деррик Уотсон, назначенный президентом Обамой, мотивировал свое решение тем, что в новом указе сохранились все те же нарушения закона, которые он усмотрел в предыдущей редакции указа, изданной в марте. Тот указ судья также заблокировал до вступления в силу.

По мнению судьи, запрет на въезд потенциально затрагивает 150 млн человек из шести стран и противоречит интересам Соединенных Штатов.

В отличие от двух предыдущих указов, изданных в январе и марте, новый запрет устанавливается бессрочно. Администрация Трампа объясняла, что страны, попавшие под запрет, не способны или не желают предоставлять властям США информацию, необходимую для оценки обращений за визами.

Судья Уотсон вынес свое решение в ответ на жалобу правительства штата Гавайи.

Параллельно штаты Вашингтон, Массачусетс, Калифорния, Орегон, Нью-Йорк и Мэриленд также оспаривают указ президента в федеральном окружном суде в Сиэттле.

Напомним, 25 сентября президент США Дональд Трамп подписал новый антииммигрантский указ, согласно которому ужесточаются условия въезда на территорию США гражданам некоторых стран.

В новом документе фигурируют Иран, Ливия, Сомали, Сирия, Йемен, а также Чад, Северная Корея и Венесуэла. Гражданам семи стран заморожен въезд по иммиграционным и неиммиграционным визам. Применительно к Венесуэле временный запрет распространяется только на чиновников. 

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