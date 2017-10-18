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Главная » Мир » Британская MI5 загружена антитеррористическими расследованиями
Британская MI5 загружена антитеррористическими расследованиями
Фото: Ендрю Паркер / REUTERS

Британская MI5 загружена антитеррористическими расследованиями

Контрразведка ведет более 500 дел в отношении 3000 человек

18.10.17 17
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Британская служба контрразведки MI5 ведет самое большое количество антитеррористических расследований за всю свою историю. Об этом вечером во вторник, 17 октября, заявил глава ведомства Эндрю Паркер, предает DW.

По его словам, в данный момент MI5 ведет более 500 дел в отношении 3000 человек, замешанных в экстремизме. Помимо экстремистов, за которыми установлено наблюдение, есть еще более 20 тыс. человек, уличенных ранее в экстремистской деятельности.

За последние четыре года британские спецслужбы сумели предотвратить 20 исламистских терактов. Из них семь потенциальных атак - только за последние семь месяцев.

Эндрю Паркер посетовал также, что современные террористические нападения совершаются быстро - промежуток времени между планированием и реализацией атаки может составлять всего несколько дней.

За текущий год в Великобритании были совершены пять терактов, в результате которых погибли 35 человек. Четырежды целью террористов становился Лондон и один раз - Манчестер.

 

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