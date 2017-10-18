В России обвинили Siemens в угрозе суверенитету страны

Компания "Технопромэкспорт", входящая в структуру "Ростеха", обвинила Siemens в угрозе суверенитету России. Об этом говорится во встречном иске "Технопромэкспорта" по поводу контракта на поставку газовых турбин Siemens. О содержании иска сообщает РБК со ссылкой на двух человек, близких к одной из сторон разбирательства.

Истцы просят признать ничтожными три пункта в контракте с Siemens от 10 марта 2015 года. Это "санкционные оговорки", объясняют они.

Первый пункт говорит о том, что конечным местом назначения должны быть страна и стройплощадка, где расположен строящийся объект. Если покупатель хочет использовать оборудование в другой стране или для другого объекта, это возможно только с разрешения поставщика.

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Согласно второму пункту, турбины Siemens могут быть использованы только на энергоблоках, подключенных к сетям Краснодарского края. Покупатель при этом обязуется не использовать оборудование на электростанциях, подключенных к энергосистеме Крыма, или объектах, которые используются только для энергоснабжения полуострова.

Третий пункт говорит о том, что поставщик не обязан выполнять условия контракта, если его затрудняют ограничения, вытекающие из различных санкций, в том числе введенных ЕС и США, которые могут подвергнуть поставщика штрафам.

Siemens включил все три пункта в контракт с единственной целью — соблюсти санкции и не допустить перемещения оборудования в Крым.

В иске "Технопромэкспорта" говорится, что с помощью особых условий контракта Siemens стремилась заставить российскую сторону исполнять санкции ЕС — именно в этом истец усматривает угрозу суверенитету России.

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"Технопромэкспорт" выдвигает и еще две претензии. Во-первых, условия контракта нарушают принцип свободного перемещения товаров в рамках единого экономического пространства России. Во-вторых, Siemens нарушила интересы жителей Крыма, запретив поставки оборудования на полуостров.

В своем иске российская компания просит суд признать ничтожными пункты контракта с Siemens, в которых оговариваются особые ограничения.