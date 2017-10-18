В Кремле внимательно следят за протестами в Киеве, - Песков

В Кремле следят за развитием событий в Киеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По его словам, ситуация в Киеве далека от стабильной.
"Мы наблюдаем за тем, что там происходит, ситуация далека от стабильной — это очевидный факт", — сказал он.
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Напомним, 17 октября в центре Киева началась акция протеста сторонников бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили с требованием отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.