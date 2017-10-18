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Главная » Мир » Видео СNN показало руины Ракки после освобождения от ИГИЛ

Видео СNN показало руины Ракки после освобождения от ИГИЛ

<span class="label red">Видео</span> СNN показало руины Ракки после освобождения от ИГИЛ
Фото: Zohra Bensemra/Reuters

Город длительное время считался столицей террористов

18.10.17 238
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Американский телеканал CNN опубликовал видео с беспилотника, на котором продемонстрировал огромные разрушения в бывшей столице ИГИЛ Ракке (Сирия), освобожденной от террористов накануне. Об этом сообщает Европейская правда.

На видео видно сотни разрушенных домов и разбитые улицы. Один из эпизодов показывает военные автомобили "Демократических сил Сирии", которые движутся площадью Рая - здесь террористы публично обезглавливали и распинали людей.

На кадрах видно стадион, где была размещена одна из главных баз террористов в Ракке. На время съемок этого видео иностранные бойцы ИГИЛ все еще оставались там.

На видео также можна увидеть госпиталь, где боевики ИГИЛ удерживали гражданских, которых использовали как живой щит.

Напомним, "Исламское государство" захватило Ракку в 2014 году и сделало ее своей фактической "столицей". В начале октября 2017 года Сирийские демократические силы (вооруженная группировка, действующая при поддержке США) освободили город.

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