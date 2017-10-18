Американский телеканал CNN опубликовал видео с беспилотника, на котором продемонстрировал огромные разрушения в бывшей столице ИГИЛ Ракке (Сирия), освобожденной от террористов накануне. Об этом сообщает Европейская правда.

На видео видно сотни разрушенных домов и разбитые улицы. Один из эпизодов показывает военные автомобили "Демократических сил Сирии", которые движутся площадью Рая - здесь террористы публично обезглавливали и распинали людей.

На кадрах видно стадион, где была размещена одна из главных баз террористов в Ракке. На время съемок этого видео иностранные бойцы ИГИЛ все еще оставались там.

На видео также можна увидеть госпиталь, где боевики ИГИЛ удерживали гражданских, которых использовали как живой щит.

This drone video, filmed on the brink of ISIS' defeat in Raqqa, shows what may have been jihadists' last strongholds https://t.co/eg9SVW3Snh pic.twitter.com/SKd1PiWa5h — CNN International (@cnni) 17 октября 2017 г.

Напомним, "Исламское государство" захватило Ракку в 2014 году и сделало ее своей фактической "столицей". В начале октября 2017 года Сирийские демократические силы (вооруженная группировка, действующая при поддержке США) освободили город.