Каждый четвертый россиянин проголосует за Путина с помощью электронной урны

Порядка четверти всех избирателей России смогут, по расчетам ЦИК РФ, проголосовать на президентских выборах в марте 2018 года с помощью так называемых электронных урн - комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) и комплексов электронного голосования (КЭГов).
Об этом, как сообщает ТАСС, заявил на заседании Центризбиркома зампредседателя комиссии Николай Булаев.
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По его словам, в распоряжении ЦИК на президентских выборах будет более 10 тыс. КОИБов и тысяча КЭГов.
"Если размещать их на участках с численностью от двух до трех тысяч избирателей, то потенциально проголосовать с использованием КОИБов и КЭГов смогут около 25-27 млн избирателей", - сказал Булаев, уточнив, что это порядка четверти всех избирателей России.
Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартует в период с 7 по 17 декабря.