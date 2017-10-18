Каждый четвертый россиянин проголосует за Путина с помощью электронной урны

В распоряжении ЦИК РФ на президентских выборах будет более 10 тысяч КОИБов и тысяча КЭГов

Порядка четверти всех избирателей России смогут, по расчетам ЦИК РФ, проголосовать на президентских выборах в марте 2018 года с помощью так называемых электронных урн - комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) и комплексов электронного голосования (КЭГов).

Об этом, как сообщает ТАСС, заявил на заседании Центризбиркома зампредседателя комиссии Николай Булаев.

По его словам, в распоряжении ЦИК на президентских выборах будет более 10 тыс. КОИБов и тысяча КЭГов.

"Если размещать их на участках с численностью от двух до трех тысяч избирателей, то потенциально проголосовать с использованием КОИБов и КЭГов смогут около 25-27 млн избирателей", - сказал Булаев, уточнив, что это порядка четверти всех избирателей России.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартует в период с 7 по 17 декабря.