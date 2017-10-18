Туркменским солдатам зарплату выдают газетами, - СМИ

Солдат армии Туркменистана, которые проходят службу в Марыйском велаяте (области), перевели на урезанный паек.

Об этом сообщает Лента. ру со ссылкой на "Хронику Туркменистана".

"Если раньше солдаты отказывались есть капустный суп, то сейчас не могут его дождаться. Чтобы решить проблему в одной из военных частей, приказано открыть частную столовую, чтобы солдаты сами покупали себе еду", — приводит ресурс слова своего корреспондента с места.

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Денежное довольствие рядового состава составляет 68 манатов (около 10 долларов по реальному курсу) в месяц. Но часто вместо выплат военнослужащим предоставляют подписку на газету "Эсгер" («Воин») или журнал "Гошун" («Армия»). По информации ресурса, такая же ситуация со снабжением сложилась и в других воинских частях вооруженных сил страны.

Напомним, в июне президент республики Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству отменить все льготы для населения.