Павел Гриб останется под арестом до января

По словам отца похищенного, его сын нуждается в медицинской помощи

Октябрьский районный суд Краснодара продлил содержание под стражей до 4 января 2018 года для украинца Павла Гриба.

Об этом рассказал отец украинца Игорь Гриб, сообщает Интерфакс-Украина.

"Два часа назад завершилось заседание суда. Согласно его решению, содержание Павла под стражей продолжено до 4 января 2018 года", - сказал он.

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Игорь Гриб также добавил, что со слова адвоката, его сын плохо выглядит и нуждается в медицинской помощи.

Напомним, Павел Гриб исчез в Беларуси 24 августа. Его отец, ранее работавший в Государственной пограничной службе Украины, сразу предположил, что его похитили сотрудники ФСБ РФ.