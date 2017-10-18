Швейцария вводит налог для не служивших в армии

Военные и специалисты по гражданскому праву, не отслужившие полное количество дней, должны будут выплатить единый конечный налог.

Как сообщают европейские СМИ со ссылкой на Le Matin, большинством голосов за такую меру проголосовали члены комиссии по политике безопасности Национального совета страны.

Не отслужившие или частично отслужившие в армии должны будут выплатить компенсацию, размер которой в среднем составит 681 франк. Точная сумма налога будет определяться в соответствии с размером налогооблагаемого дохода гражданина.

До конца 2009 года военные сразу после окончания службы могли запросить возмещения выплаченного ими в армейский период налога. С 2010 года возмещение осуществляется лишь в том случае, когда солдат отслужил полное количество дней.

Однако, ежегодно многие служащие демобилизуются, не окончив обязательную военную службу, и не выплачивают налоги в течение нескольких лет.

Целью нововведения станет стимулирование молодых людей к полному выполнению своих воинских обязанностей. Кроме того, таким образом власти страны постараются сократить неравенство в обращении с теми, кто полностью отслужил в армии, и с теми, кто выплачивает налог в полной мере. Данная мера будет ежегодно приносить казне государства дополнительных 2 млн франков.

Напомним, украинским военным изменили порядок начисления денежного довольствия.