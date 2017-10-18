Появился генплан развития Китая до 2050 года

Си Цзиньпин признал, что заоблачных темпов роста китайской экономики больше ожидать не стоит

На открывшемся в Пекине 18 октября XIX съезде Компартии Китая оглашен генеральный план развития страны вплоть до 2050 года.

Как сообщает ekd.me, выступлении Генсека ЦК КПК Си Цзиньпина перед 2280 делегатами съезда названы три основных этапа.

К 2020 году КНР намерена построить общество среднего достатка с многочисленным средним классом и полной ликвидацией нищеты.

К 2035 году Китай поднимется до уровня стран-лидеров инновационного типа. К этому времени будет завершено создание правового государства, сократится разрыв в уровне доходов, в том числе – между городскими и сельскими жителями, а также планируется ликвидировать затяжной экологический кризис.

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Наконец, к 2050 году Китай по совокупной национальной мощи и международному влиянию войдет в число стран-лидеров, отмечается в докладе Генсека. Говоря о достижении этих целей, Си Цзиньпин обозначил целый ряд принципов и подходов, в том числе – в экономической политике. При этом, он признал, что заоблачных темпов роста китайской экономики больше ожидать не стоит. По его словам, страна перешла от высоких темпов роста к высококачественному развитию.

Напомним, Россия отдала китайцам добычу своего золота.