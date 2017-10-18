Сегодня в Тбилиси были преданы земле останки высокопоставленных должностных лиц и военных, погибших 24 года в ходе грузино-абхазского вооруженного конфликта и возвращенных в Тбилиси.

Как сообщает Эхо Кавказа, до недавнего времени люди, чьи останки из Сухуми были доставлены в Тбилиси накануне, считались без вести пропавшими.

В том числе отец бывшего министра обороны Ираклия Аласания Мамиа Аласания и мэр Сухуми Гурам Габескирия. За упокой не только их душ отслужил сегодня панихиду Католикос-Патриарх Грузии Илия Второй.

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Премьер-министр Георгий Квирикашвили на панихиде заявил:

"Я уверен, их души будут сопровождать Грузию на сложном пути примирения. И я уверен в том, что мы – грузины, абхазы и осетины – обязательно сядем, посмотрим друг другу в глаза, скажем нужные слова, помиримся и вместе построим наш общий дом, который называется единой и сильной Грузией".

По словам главы делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Грузии Биляны Милошевич, в результате работы специально созданного механизма обнаружены и эксгумированы 325 останков, из них 125 уже опознаны. Среди них и те 25, которые были возвращены семьям и преданы земле.

"Но еще более 2 400 без вести пропавших все еще ждут семьи. Это возможно сделать только при содействии всего сообщества и людей, которые могут иметь информацию об обстоятельствах их исчезновения. Не имеет значения, откуда они и кто они, тысячи грузин, абхазов и осетин потеряны, и мы обращаемся ко всем тем, кто располагает информацией, связаться с нами и поделиться ею", - говорит она.

Напомним, Украина угодила в международный скандал из-за "урезанной" карты Грузии.