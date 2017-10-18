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Главная » Мир » В ЕС придумали, как защищаться от "лоукост-терактов"

В ЕС придумали, как защищаться от "лоукост-терактов"

В ЕС придумали, как защищаться от "лоукост-терактов"
Фото: europeinsight.net

В Еврокомиссии разработали подробный план

18.10.17 145
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Еврокомиссия представила ряд оперативных и практических мер для защиты граждан ЕС от террористических нападений с использованием автомобилей и других "низкотехнологичных" ресурсов. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК, передает Европейская правда.

Меры направлены на устранение уязвимостей, выявленных во время недавних атак, и направлены на защиту общественных пространств, и помогут избавить террористов возможности действовать.

Среди предлагаемых мер – дополнительное финансирование и тренинги для улучшения сотрудничества между полицией и частными охранными фирмами, которые работают в торговых центрах или на концертах и ​​других массовых мероприятиях.

Брюссель также хочет пересмотреть правила продажи материалов, из которых можно изготовить бомбу, чтобы экстремистам было сложнее получить ингредиенты.

Чтобы помочь защитить общественные пространства и повысить осведомленность о потенциальных опасностях, Еврокомиссия выделила 118,5 млн евро на финансирование проекта в этом году и в 2018 году.

Еврокомиссия также надеется на усиление сотрудничества ЕС с Алжиром, Египтом, Израилем, Иорданией, Ливаном, Марокко, Тунисом и Турцией, в частности для обеспечения передачи персональных данных для борьбы с преступностью.

Комиссия предлагает усилить внешнюю деятельность ЕС по борьбе с терроризмом, в том числе через Европол, и рекомендует ЕС открыть переговоры по пересмотру соглашения о регистрации воздушных судов с Канадой.

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