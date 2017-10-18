Собчак объявила об участии в выборах президента РФ

Российская телеведущая Ксения Собчак объявила, что решила принять участие в выборах президента РФ в 2018 году. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Одновременно в Интернете заработал сайт под названием "Собчак против всех", созданный специально к выборам.

"Мне 36 лет и я решила баллотироваться в президенты. Я против всех, кто обычно этим правом пользуется, – говорится в видеообращении Собчак, опубликованном на этом сайте. – Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех".

"Когда мне было 18 лет, Путин стал президентом России. Дети, которые родились в тот год, уже сами пойдут голосовать. А ведь может случиться так, что, когда мой сын пойдет на выборы, из списка кандидатов будут по-прежнему Зюганов, Жириновский и Путин", – заявила Собчак.

Пресс-секретарь журналистки Ксения Чудинова заявила, что подробностями о своих планах Собчак поделится позже.

"О том, кто возглавит предвыборный штаб, как Ксения Собчак планирует собрать 300 тысяч подписей и может ли она снять свою кандидатуру в пользу единого кандидата от оппозиции, если на выборы будет допущен Навальный, Собчак расскажет на большой пресс-конференции, которая состоится в ближайший вторник", – сказала Чудинова.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что Собчак полностью соответствует критериям, предъявляемым к кандидатам в президенты российским законодательством.