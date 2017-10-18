Новый антитеррористический закон Франции может угрожать правам граждан, – правозащитники

Полномочия полиции будут сильно расширены и станут постоянными

Сенат Франции (верхняя палата парламента) одобрил во втором чтении новый антитеррористический закон, который заменит собой чрезвычайное положение, впервые введенное после терактов в Париже осенью 2015 года. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

Закон дает властям постоянные новые полномочия для проведения обысков домов, закрытия мест поклонения и ограничения свободы передвижения. Правозащитники критиковали закон, предупреждая об угрозе гражданским свободам.

Новый закон также позволит органам власти осуществлять дополнительные проверки удостоверений на приграничных территориях, а также вокруг вокзалов, портов и аэропортов.

Правозащитники выразили опасения, что такие проверки будут использоваться полицией против мигрантов и меньшинств, в частности мусульман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Франции хотят создать информагентство для противодействия пропаганде Кремля

В большой речи по вопросам безопасности перед голосованием президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что компромиссный текст, достигнутый депутатами, позволит властям бороться с терроризмом не отказываясь от ценностей и принципов нации.