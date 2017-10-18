Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Разведка США обнаружила, что КНДР строит новую подлодку, – СМИ

Разведка США обнаружила, что КНДР строит новую подлодку, – СМИ

Разведка США обнаружила, что КНДР строит новую подлодку, – СМИ
Подлодка КНДР неизвестного типа / Фото: 21stcenturyasianarmsrace.com

Скорее всего эта подводная лодка будет способна нести баллистические ракеты

18.10.17 35
100

Американская военная разведка обнаружила новую дизель-электрическую подводную лодку Северной Кореи, которая строится на верфи Синпо на восточном побережье КНДР. Об этом сообщило издание The Diplomat со ссылкой на источники в правительстве США, передает Европейская правда.

Издание The Diplomat находится в Токио и пишет о политике и вопросах безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Разведка США считает, что КНДР строит подводную лодку водоизмещением 2000 тонн и шириной 11 метров.

Если эти данные соответствуют действительности, то это будет самое большое судно, построенное для флота Северной Кореи с момента создания фрегатов класса Najin.

Подводная лодка, которой американская разведка дала условное название Sinpo-C, скорее всего, является преемником подводной лодки класса Gorae, способной нести баллистические ракеты. Очевидно, новая лодка также получит баллистические ракеты.

У КНДР есть одна подводная лодка класса Gorae водоизмещением 1700 тонн, на которой размещаются ракеты KN-11. Однако эта подлодка так и не заступила на боевое дежурство.

Напомним, Северная Корея последний раз проводила испытания баллистической ракеты для подводных лодок в августе 2016 года. Тогда ракета Pukguksong-1 пролетела на высоте 500 километров и упала в Японское море.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
КНДР выдвинула условия своего отказа от ядерного оружияПутин ввел санкции против Северной КореиЕС ужесточил санкции против Северной Кореи

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 5566
  2. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 20089
  3. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 4995
  4. Победить, проиграв. Зачем кому-то ехать в Россию 3641
  5. Настройщик Рады. Андрей Парубий о сценариях Кремля и депутатской неприкосновенности 2031
  6. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 2229
  7. Если бы УНР выстояла. Александр Ирванец об Украине, которой не было 2568
  8. Вкалывают роботы. Почему в Украину пришла мода на обучение детей робототехнике 2338
  9. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 2747
  10. Тесные поминки. 4 интересных фильма, которые не попали в украинский прокат 3271
  1. В Кабмине рассказали, как выросла пенсия чернобыльцев 16573 / 17215
  2. Протесты в Киеве: что сейчас происходит у здания Верховной Рады 8586 / 8971
  3. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 5738 / 74736
  4. Израильские врачи отрезали и пришили назад голову 9-летней пациентке 5538 / 6042
  5. Приватбанк начал распродажу недвижимости 5004 / 5369
  6. Россия отдала китайцам добычу своего золота 3119 / 3540
  7. Под Радой опять произошли стычки с силовиками 3080 / 3395
  8. Под Радой Парасюк напал на Гелетея 2835 / 3097
  9. Рада в осаде. Что показала акция "Большая политическая реформа" 2616 / 3003
  10. Сенат Канады единогласно утвердил "закон Магнитского" 2475 / 2717
  1. Вечно молодой. Почему наше общество заботится о том, чтобы детство не кончалось 16 / 696
  2. Под Радой Парасюк напал на Гелетея 16 / 3097
  3. В Кабмине рассказали, как выросла пенсия чернобыльцев 13 / 17215
  4. Йося и его дети. История одесского гинеколога 11 / 97512
  5. Рада в осаде. Что показала акция "Большая политическая реформа" 10 / 3003
  6. Израильские врачи отрезали и пришили назад голову 9-летней пациентке 10 / 6042
  7. Протесты в Киеве: что сейчас происходит у здания Верховной Рады 10 / 8971
  8. Есть ли жизнь на пенсии. На что могут рассчитывать украинцы после 60 9 / 2623
  9. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 9 / 2229
  10. Россия продлила Януковичу право на пребывание в стране еще на год 9 / 1833
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.