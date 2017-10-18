Разведка США обнаружила, что КНДР строит новую подлодку, – СМИ

Скорее всего эта подводная лодка будет способна нести баллистические ракеты

Американская военная разведка обнаружила новую дизель-электрическую подводную лодку Северной Кореи, которая строится на верфи Синпо на восточном побережье КНДР. Об этом сообщило издание The Diplomat со ссылкой на источники в правительстве США, передает Европейская правда.

Издание The Diplomat находится в Токио и пишет о политике и вопросах безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Разведка США считает, что КНДР строит подводную лодку водоизмещением 2000 тонн и шириной 11 метров.

Если эти данные соответствуют действительности, то это будет самое большое судно, построенное для флота Северной Кореи с момента создания фрегатов класса Najin.

Подводная лодка, которой американская разведка дала условное название Sinpo-C, скорее всего, является преемником подводной лодки класса Gorae, способной нести баллистические ракеты. Очевидно, новая лодка также получит баллистические ракеты.

У КНДР есть одна подводная лодка класса Gorae водоизмещением 1700 тонн, на которой размещаются ракеты KN-11. Однако эта подлодка так и не заступила на боевое дежурство.

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Напомним, Северная Корея последний раз проводила испытания баллистической ракеты для подводных лодок в августе 2016 года. Тогда ракета Pukguksong-1 пролетела на высоте 500 километров и упала в Японское море.