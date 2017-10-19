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Главная » Мир » Каталония провозгласит независимость, если Мадрид упразднит автономию региона, - СМИ
Референдум за независимость Каталонии

Каталония провозгласит независимость, если Мадрид упразднит автономию региона, - СМИ

Каталония провозгласит независимость, если Мадрид упразднит автономию региона, - СМИ
Карлес Пучдемонт / Фото: politico.eu

Пучдемон подготовил свой ответ на ультиматум Мадрида

19.10.17 43
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Президент женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон объявит об окончательной независимости Каталонии, если Мадрид отклонит предложение диалога и применит статью 155 Конституции, которая вводит в регионе прямое управление.

Об этом говорится в письме Пучдемона, которое он сегодня направит в ответ на ультиматум Мадрида, сообщает Европейская правда со ссылкой на La Vanguardia.

Письмо значительно короче чем то, которое Пучдемон написал Рахою в понедельник, 16 октября. В нем глава каталонского правительства вновь настаивает на диалоге и переговорах и сожалеет о репрессиях со стороны Мадрида, которые в последние дни вылились в аресты двух лидеров организаций, поддерживающих независимость региона.

Накануне вечером Пучдемон подтвердил это намерение и во время встречи с членами своей партии.

Пучдемон твердо защищал перед своими однопартийцами путь в пользу диалога, но с той же решимостью гарантировал отозвать приостановлении декларации независимости, если ответ Рахоя будет отрицательным.

Напомним, 10 октября в парламенте Каталонии была подписана декларация о независимости региона от Испании, однако вступление в силу этого документа было отложено.

После этого премьер-министр Испании Мариано Рахой дал каталонскому лидеру время до понедельника, 16 октября, чтобы уточнить его позицию по поводу независимости региона.

Рахой сказал, что Пучдемон должен ответить на официальное требование простым "да" или "нет", и что любой двусмысленный ответ будет считаться подтверждением того, что было сделано заявление о независимости. В таком случае испанское правительство пригрозило взять под контроль управление Каталонией. 

После уклончивого ответа Барселоны Рахой обновил свой ультиматум. Теперь испанское правительство ожидает, что к 10:00 (по местному времени) четверга, 19 октября, Пучдемон "все исправит и внесет ясность".

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