КНДР грозит США "невероятным ударом" в "неожиданное время"

КНДР пригрозила нанести "невероятный удар" в ответ на совместные военные учения Южной Кореи и США. Соответствующее заявление распространило северокорейское агентство ЦТАК, передает Медуза.
"США сошли с ума, притащив прямо под наш нос цели, которые мы определили как главные. Они должны понимать, что столкнутся с невероятным ударом в неожиданное время", — говорится в заявлении.
Напомним, 16 октября стартовали совместные учения военно-морских сил США и Южной Кореи у берегов Корейского полуострова в Японском и Желтом морях. Ожидается, что учения продлятся с 16 по 26 октября.