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Главная » Мир » "Закон Магнитского" вступил в силу в Канаде

"Закон Магнитского" вступил в силу в Канаде

"Закон Магнитского" вступил в силу в Канаде
Фото из открытых источников

В РФ уже возмутились "иррациональным актом"

19.10.17 37
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В Канаде вступил в силу закон "О жертвах коррумпированных иностранных чиновников", который также называют "законом Магнитского". Ранее документ был одобрен обеими палатами парламента страны. Об этом пишет Радио Свобода.

Закон предусматривает замораживание активов и запрет на въезд в страну лицам, которых власти Канады считают причастными к нарушениям прав человека и коррупционным преступлениям.

Во время слушаний в канадском парламенте говорилось, что "акт Магнитского" прежде всего коснется чиновников из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы.

В посольстве России в Оттаве назвали это решение "иррациональным актом".

"Вопреки здравому смыслу S-226 поспешно стал законом. Иррациональный акт, спонсируемый беглым мошенником и уклонистом от налогов и ненавистниками России", - говорится в заявлении российского диппредставительства в Twitter.

Напомним, 4 октября "закон Магнитского" одобрила нижняя палата парламента Канады (Палата общин). Тогда "за" проголосовали все 277 депутатов.

Хотя нынешняя редакция законопроекта не выделяет отдельно Россию, примечательно, что именно в Москве он вызвал наибольшее возмущение. В посольстве РФ даже пригрозили Оттаве "контрдействиями" в случае принятия.

Сергей Магнитский умер в СИЗО в Москве в 2009 году. До ареста он расследовал обстоятельства многомиллиардного хищения из российского бюджета. Глава Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что Магнитского арестовали те самые люди, которых он обвинил в хищениях.

Его арест и смерть вызвали международный протест. США приняли "список Магнитского", который предусматривает запрет на въезд в США российских чиновников, причастных к этому делу.

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