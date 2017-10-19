В Канаде в провинции Альберта из-за сильного ветра два поезда сошли с рельсов. Об этом сообщает CBC News.

В частности, возле деревушки Альта сошли с рельсов 28 грузовых вагонов.

"Железнодорожные вагоны, которые перевозили 56 грузовых контейнеров, были снесены с рельсов. Никто не пострадал, и никакие опасные материалы не пролилось, но несколько домов в этом районе были эвакуированы в качестве меры предосторожности. Жителям было разрешено вернуться через три часа после схода с рельсов", - говорится в сообщении.

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Во время другой аварии, случившейся в 200 км к востоку от столицы провинции города Эдмонтон, пять вагонов сорвались с обрыва и пролетели несколько десятков метров до дна ущелья.

Фото: cbc.ca