Талибы напали на военную базу в Афганистане: погибли более 40 человек

В среду, 18 октября, в результате нападения боевиков террористической организации "Талибан" на базу вооруженных сил Афганистана в Мейланде провинции Кандагар погибли не менее 43 военных. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ToloNews.

По данным сотрудников службы безопасности, в результате нападения террористов-смертников погибли 43 военных, еще 9 получили ранения и шестеро пропали без вести. Всего на базе было 60 военных.

Нападение произошло в среду вечером после того, как два террориста-смертника на автомобилях Humvee ворвались на базу и подорвали свои транспортные средства. Кроме того, дополнительные силы боевиков провели штурм военной базы.

Напомним, 17 октября в результате серии атак террористической группировки "Талибан" по всему Афганистану погибли по меньшей мере 69 человек.