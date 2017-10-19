В Британии игра заставляет детей убегать из дому

Несколько британских детей были объявлены в розыск, пока выполняли задание из вирусной игры под названием 48-Hour Challenge (48-часовой вызов). Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Sun.

По правилам игры, участники должны как можно дольше скрываться от родителей и зарабатывать очки на упоминаниях о собственном исчезновении, которые будут появляться в социальных сетях.

К соревнованиям допускаются дети, достигшие 14-летнего возраста. Как правило, подростки покидают дома парами или небольшими группами. Власти Великобритании полагают, что игра пришла в страну из Северной Ирландии.

Условия участия в 48-Hour Challenge и балловая система поощрения особо отличившихся игроков скопирована с более раннего вируса — игры Game of 72, которая держала в страхе родителей европейских школьников еще в 2015 году. Тогда участники состязаний получали задания, предполагающие временный разрыв всех реальных и виртуальных контактов и исчезновение из поля зрения родственников сроком на 24, 48 или даже 72 часа.

Главная задача мнимых исчезнувших — продержаться положенное время, сохраняя хладнокровие и не вмешиваясь в ход поисковых операций, организованных родителями и полицией, и через двое суток объявиться.