Родственники погибших в авиакатастрофе над Синаем подали иск на 93 миллиарда рублей

В Замоскворецкий суд Москвы поступил коллективный иск от 118 родственников погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом в 2015 году.

Сумма иска превышает 93 миллиарда рублей, рассказали РАПСИ в пресс-службе суда.

Ответчиками стали выполнявшая рейс авиакомпания "Когалымавиа", страховавшая жизнь пассажиров и экипажа компания "Ингосстрах", перестраховщик Allianz, лизинговая фирма AerCap, и туроператор Brisco.

Иск был подан через два дня после того, как "Ингосстрах" отчитался о завершении выплат родственникам погибших: по 2 миллиона рублей за каждого пассажира и 25 тысяч рублей на погребение.

Представляющий интересы истцов адвокат Анатолий Кучерена назвал такие выплаты "мизерными".

Напомним, крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае, погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. По данным ФСБ РФ, катастрофа произошла в результате теракта. После катастрофы А321 полеты российских самолетов в Египет, а также турпоток из РФ в арабскую республику были приостановлены.



