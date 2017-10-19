Барселоне не поможет никто, - глава Европарламента

Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что ни одна страна Европы не признает независимость Каталонии.
Он также подчеркнул, что вопрос независимости Каталонии является испанской, а не европейской проблемой, поэтому его стоит урегулировать на основе законов и конституции страны, сообщает ТАСС.
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"Руководству Каталонии не стоит объявлять о независимости, потому что никто не заинтересован в ее независимости, никто в Европе не признает независимую Каталонию. Никто не поможет руководству Каталонии, если она пойдет по этому пути", - сказал Таяни.
Напомним, Лондон не признает независимости Каталонии.