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Главная » Мир » Барселоне не поможет никто, - глава Европарламента
Референдум за независимость Каталонии

Барселоне не поможет никто, - глава Европарламента

Барселоне не поможет никто, - глава Европарламента
Фото: Global Look Press

Независимость Каталонии не признает ни одна страна Евросоюза

19.10.17 360
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Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что ни одна страна Европы не признает независимость Каталонии.

Он также подчеркнул, что вопрос независимости Каталонии является испанской, а не европейской проблемой, поэтому его стоит урегулировать на основе законов и конституции страны, сообщает ТАСС.

"Руководству Каталонии не стоит объявлять о независимости, потому что никто не заинтересован в ее независимости, никто в Европе не признает независимую Каталонию. Никто не поможет руководству Каталонии, если она пойдет по этому пути", - сказал Таяни.

Напомним, Лондон не признает независимости Каталонии.

 

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