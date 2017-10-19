Популярного голливудского актера Леонардо Ди Каприо встретили на улицах Нью-Йорка в компании украинской топ-модели Алины Байковой.
Также в их компании находился актер Тоби Магуайр ("Человек-паук", "Великий Гэтсби"), сообщает УНИАН со ссылкой на Daily.
Из фотографий, сделанных папарацци, становится ясно, что украинка вела улыбчивую беседу с артистом, а также они выпивали что-то из зеленых стаканчиков.
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Известно, что Ди Каприо часто меняет партнерш. Недавно, например, он расстался с моделью Ниной Агдал. После нее оскароносного актера корреспонденты часто подлавливают с разными представительницами мира высокой моды.