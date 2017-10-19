Кремль дистанцировался от решения Собчак стать президентом России

Песков ничего об этом не знает

Кремль не имеет отношения к решению телеведущей Ксении Собчак участвовать в выборах главы России.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каждый четвертый россиянин проголосует за Путина с помощью электронной урны

"Нет, это не так", — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать звучащие в адрес Собчак обвинения в том, что ее кампания подготовлена в Кремле.

Отметим, Собчак накануне заявила о своем намерении участвовать в выборах президента России, она позиционирует себя как кандидат "против всех".

Напомним, очередные выборы главы государства пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре этого года.