Кремль дистанцировался от решения Собчак стать президентом России

Кремль не имеет отношения к решению телеведущей Ксении Собчак участвовать в выборах главы России.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Нет, это не так", — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать звучащие в адрес Собчак обвинения в том, что ее кампания подготовлена в Кремле.
Отметим, Собчак накануне заявила о своем намерении участвовать в выборах президента России, она позиционирует себя как кандидат "против всех".
Напомним, очередные выборы главы государства пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре этого года.