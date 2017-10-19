Итальянка заговорила по-английски после анестезии

Через три часа она уже говорила по-итальянски

Курьезный эпизод произошел в больнице Эболи, в провинции Салерно.

В больнице Эболи, что в провинции Салерно, 27-летняя пациентка, проснувшаяся после операционной анестезии, заговорила с врачами на чистом английском, сообщают мировые СМИ со ссылкой на издание "Il Mattino".

Когда девушку спросили, как она себя чувствует, та начала отвечать врачам исключительно на английском.

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Анестезиологи вызвали к больной хирургов и неврологов, осознав, что девушка не шутит и действительно напрочь забыла свой родной язык. Оценив влияние анестезии на нервную систему пациентки, неврологи обнаружили сбой, который, к счастью девушки, оказавшейся преподавателем английского, длился всего три часа. Затем знание итальянского вернулось к пациентке спонтанным образом.



Напомним, Трамп каким-то образом встретился с "президентом" Виргинских островов.