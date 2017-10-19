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Главная » Мир » В Багдаде суд выдал ордер на арест вице-президента Иракского Курдистана

В Багдаде суд выдал ордер на арест вице-президента Иракского Курдистана

В Багдаде суд выдал ордер на арест вице-президента Иракского Курдистана
Косрат Расул / Фото: pukpb.org

Косрат Расул назвал иракскую армию и федеральную полицию "оккупационными силами"

19.10.17 45
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Суд Багдада решил выдать ордер на арест вице-президента Иракского Курдистана по обвинению в "провокации" против вооруженных сил Ирака. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

В решении суда говорится, что Косрат Расул назвал иракскую армию и федеральную полицию "оккупационными силами" в своем заявлении, сделанном 18 октября.

В своем заявлении Расул, который также является вице-президентом Патриотического союза Курдистана (PUK), одной из двух основных курдских партий, раскритиковал свою группу за то, что курдские силы не смогли противостоять иракским силам, которые взяли под контроль спорный северный город Киркук.

Представитель суда заявил, что "суд считает эти комментарии провокацией против вооруженных сил в соответствии со статьей 226 Уголовного кодекса", а также правонарушением, за которое можно получить заключения до семи лет или штраф.

Ранее сообщалось, что иракский суд вынес решение об аресте председателя и двух других членов комиссии, организовавшей референдум о независимости Иракского Курдистана.

Напомним, 25 сентября в курдский автономии Ирака прошел референдум о поддержке независимости. Референдум не был признан ни центральным правительством Ирака, ни другими странами.

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