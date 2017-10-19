Варшава понимает, почему Будапешт дружит с Путиным, – Ващиковский

Польша не приветствует интенсивные визиты президента России Владимира Путина в Венгрию, которых в этом году уже было два. Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью венгерскому еженедельнику Heti Valasz, передает Укринформ со ссылкой на Rp.pl.

"Мы не радуемся по этому поводу, поскольку у нас другое мнение о России", – заявил Ващиковский, добавив, что необходима общая позиция ЕС в отношении РФ.

Глава МИД Польши отметил, что польские политики открыто говорили об этом с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и главой МИД Петером Сийярто.

Ващиковский назвал "естественным" то, что Варшава и Будапешт по-разному относятся к России, учитывая разную геополитическую ситуацию: Венгрия не граничит с Россией, а Польша имеет с ней 200 км общей границы, а в Калининградской области Москва разместила баллистические ракеты и периодически запугивает ими Варшаву.

Польский министр отметил: "Варшава "понимает", что Венгрия сейчас нуждается в российском газе, поскольку она не имеет других вариантов получения энергоносителей из-за отсутствия сети интерконнекторов, а газ из LNG-терминалов в Польше или Хорватии еще недоступен".

Он подчеркнул, что Польша хочет создать альтернативу для российского газа в восточной Европе.

Глава МИД РП также отметил, что Варшава считает Орбана не "другом Путина", а "прагматиком, у которого нет другого выхода".

"Но если будет альтернатива(относительно поставок газа, – ред.) и Венгрия ею не воспользуется, то мы можем изменить свое мнение", – заявил Ващиковский.

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Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский отказал венгерскому коллеге Петеру Сийярто в подписании совместного письма в адрес Украины по закону об образовании – Варшава не разделяет "эмоциональные декларации" венгерской власти по украинскому закону.