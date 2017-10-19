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Главная » Мир » Первый из 30-летних. Как недавний студент пришёл к власти в Австрии
Первый из 30-летних. Как недавний студент пришёл к власти в Австрии
Фото: ÖVP/Jakob Glaser / kloop.kg

Первый из 30-летних. Как недавний студент пришёл к власти в Австрии

New York Times и Bloomberg попытались разобраться, в чём секрет популярности политика Себастьяна Курца — без пяти минут канцлера Австрии

19.10.17 39
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Себастьян Курц — 31-летний председатель правой Австрийской народной партии (АНП), победившей на досрочных парламентских выборах 15 октября. На выборах она набрала 31,4% голосов, социал-демократы — 26,9% и ультраправая Австрийская партия свободы — 26%. Победа АНП, скорее всего, позволит Курцу занять кресло федерального канцлера Австрии. Себастьян — первый европейский политик поколения миллениалов, который управляет страной.  

Себастьян Курц начал свой путь в политику рано. Родился и вырос в Вене, отец — инженер, мать — учительница. В 16 лет Себастьян вступил в Австрийскую народную партию. В 22 года стал лидером молодёжного крыла АНП в Вене, а в 24 года дорос до общефедерального главы "молодёжки" партии. В 26 лет занял кресло в федеральном правительстве, возглавив департамент по вопросам интеграции мигрантов. В 27 Курцу достался пост министра иностранных дел, что дало ему звание самого молодого члена правительства в Европе. И вот он дорос до канцлера Австрии.

Спасти ЕС и Австрию может только взвешенная политика, на которою у Курца должно хватить мудрости и терпения

Во время руководства департаментом по вопросам интеграции мигрантов Себастьян Курц настоял на необходимости более глубокого изучения ими немецкого языка. В 2013 году молодой политик успешно продвинул закон о более быстром принятии в гражданство для тех мигрантов, которые успешно интегрировались в австрийское общество. Но не всё так гладко. Себастьян пообещал закрыть границу Австрии со стороны балканского пути, когда Германия заявила о готовности принять больше мигрантов. 

Поэтому во время кризиса мигрантов в ЕС Курцу удалось сыграть на настроениях австрийцев, многие из которых против миграционной политики Европейского союза. Это позволило ему победить на парламентских выборах.

Тем не менее многие политики видят в нём свежую кровь, которая может изменить политику в Австрии.  Например, Фреймут Добретсбергер, бывший член Народной партии, говорит, что молодость Курца — это не помеха, а хороший шанс для страны. "В Австрии очень сильная, но устаревшая индустрия. В отличие от США и Кореи, мы не очень активно создаём инновации. Я считаю, что как молодому политику ему это удастся", — говорит Добретсбергер. Его слова подтверждает то, что, когда Курц стал главой Австрийской народной партии, он первым делом создал вебсайт партии, а также специальное приложение для телефона и тем самым привлёк 200 тысяч новых сторонников партии.

Себастьян Курц очень молодой, но очень перспективный политик. Время его правления совпало со сложным периодом в истории Европы. Спасти ЕС и Австрию может только взвешенная политика, на которою у Курца должно хватить мудрости и терпения.

По материалам Bloomberg и The New York Times
Перевод Даниила Непочатова

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