В Германии существенно повысили штрафы за нарушение правил дорожного движения

Речь идет о разговорах по телефону во время вождения и создании препятствий для проезда полиции, скорой помощи и других спасательных служб

В Германии вступили в силу новые повышенные штрафы для участников дорожного движения. Об этом сообщает Deutsche Welle.

С 19 октября в Германии существенно повышены наказания за разговоры по телефону за рулем. Раньше этот штраф составлял 60 евро, теперь он повышен до 100 евро. Одновременно водитель получает штрафной балл в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта.

Новые правила запрещают водителям при работающем двигателе не только разговаривать по телефону, но и вообще пользоваться мобильными устройствами, включая ноутбуки и планшеты.

Велосипедисты, разговаривающие по телефону во время движения, теперь будут штрафоваться на 55 евро. Раньше это нарушение ПДД обходилось им в 25 евро.

В 10 раз повышен минимальный штраф за создание препятствий для проезда полиции, скорой помощи и других спасателей в пробках на автобанах – 200 евро, в отдельных случаях - до 320 евро.

Согласно немецким ПДД, в таких ситуациях водители обязаны заблаговременно создать для проезда специального транспорта так называемый спасательный коридор между крайней левой и соседней правой полосой движения.