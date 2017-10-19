Это явление создает эффект дымовой трубы, при котором языки пламени выбрасываются на высоту в несколько метров

В Португалии очевидцы сняли на видео огненный смерч, который возник во время масштабных лесных пожаров, охвативших некоторые регионы страны.

Огненный смерч образуется в момент, когда множество очагов пожаров объединяются в один. Воздух над пожаром нагревается и поднимается вверх, а на его место поступают холодные воздушные массы, которые потом также нагреваются.

В результате возникает эффект дымовой трубы, при котором языки пламени выбрасываются на высоту в несколько метров.

Напомним, 17 октября 2017 года сообщалось, что жертвами лесных пожаров в Португалии и Испании стали почти 40 человек.