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Главная » Мир » В Европарламенте поддержали новую систему распределения мигрантов

В Европарламенте поддержали новую систему распределения мигрантов

В Европарламенте поддержали новую систему распределения мигрантов
Мигранты в Европе / Фото: BBC WORLD NEWS

Ограничение на прием мигрантов будет зависеть от количества населения и экономической ситуации в стране

19.10.17 53
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19 октября комитет по внутренним делам Европарламента проголосовал за автоматическую систему распределения беженцев, которая бы основывалась на совокупности определенных фиксированных критериев. Нововведения поддержали 43 депутата, 16 голосовали против. Об этом сообщает DW.

Таким образом, теперь количество мигрантов, которые должна будет принять та или иная страна Евросоюза, будет напрямую зависеть от численности собственного населения и экономических показателей государства.

Новые правила распределения беженцев в ЕС аннулируют действующее сейчас Дублинское соглашение. Документ предусматривает, что вопрос о предоставлении убежища должен рассматриваться иммиграционными службами того государства, где мигрант впервые подал заявление об убежище или впервые ступил на землю ЕС.

Предложения, выработанные комитетом по внутренним делам, должны быть еще поддержаны сессией Европарламента, после этого они будут переданы на рассмотрение Совета министров ЕС.

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