Евросоюз не будет вмешиваться в каталонский конфликт, – Туск

Президент Европейского Совета Дональд Туск не видит места для посредничества ЕС в кризисе по Каталонии. Об этом председатель Евросовета заявил в рамках саммита ЕС в Брюсселе, передает Европейская правда со ссылкой на BBC.

"Нет места ни для какого посредничества, международной инициативы или действия", – подчеркнул он.

Туск отметил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Испании Мариано Рахоем, и ситуация в Испании его беспокоит.

"Но наша позиция... ясная", –подчеркнул председатель Европейского Совета, добавив, что широкая дискуссия вокруг Каталонии не стоит в повестке дня лидеров ЕС.

Напомним, Испании 21 октября начнет процедуру приостановления автономии Каталонии.

О таком шаге правительство в Мадриде объявило после того, как лидер Каталонии не дал четкого ответа, провозгласил он ранее независимость Каталонии или нет.