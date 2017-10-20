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Главная » Мир » Евросоюз сократит финансовую помощь Турции на подготовку ко вступлению в ЕС

Евросоюз сократит финансовую помощь Турции на подготовку ко вступлению в ЕС

Евросоюз сократит финансовую помощь Турции на подготовку ко вступлению в ЕС
Фото: АА

В Анкаре абсолютно неудовлетворительная ситуация с правами человека

20.10.17 34
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Лидеры ЕС договорились сократить финансовую помощь Турции, направленную на подготовку страны к вступлению в Евросоюз. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе, передает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

Меркель подчеркнула, что она хочет продолжать переговоры с Турцией. В то же время она заявила, что среди лидеров блока нет единства о том, чтобы полностью прекратить переговоры о членстве с Турцией, которые продолжаются с 2005 года.

Выступая на саммите в Брюсселе, Меркель критиковала "абсолютно неудовлетворительную ситуацию с правами человека" в Турции, но сказала, что не хочет "сжигать мосты" со страной-членом НАТО.

Меркель заявила, что она и другие лидеры ЕС провели очень важные переговоры по Турции. Лидеры договорились, что Еврокомиссия будет работать над предложениями по сокращению финансовой помощи Турции, направленной на поддержку страны в подготовке к членству в блоке.

Напомним, после месяцев критики со стороны ЕС в адрес Турции по поводу вопиющих нарушений прав человека во время правления Эрдогана канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что Турция не должна стать членом ЕС.

В сентябре президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не видит перспективы присоединения Турции к ЕС в ближайшем будущем.

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