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Главная » Мир » Франция официально признала флаг, гимн и другие символы ЕС

Франция официально признала флаг, гимн и другие символы ЕС

Франция официально признала флаг, гимн и другие символы ЕС
Фото: europeinsight.net

Этот жест Елисейский дворец назвал символическим и политическим

20.10.17 72
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После волны критики со стороны евроскептиков Франция официально признала флаг Европейского союза и другие символы ЕС, став 17 страной объединения, которые это сделали. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец, передает Европейская правда.

В письме президенту Европейского совета Дональду Туску на этой неделе французский президент сообщил, что Франция присоединяется к другим 16 странам, которые признают синий флаг с 12 звездами и другие символы блока.

В заявлении Елисейский дворец сообщает, что Франция принимает статью 52-ю Лиссабонского договора, которая определяет флаг с кольцом из двенадцати золотых звезд на синем фоне, гимн "Ода к радости" на музыку из Девятой симфонии Людвига ван Бетховена и девиз "Единство в разнообразии" символами Евросоюза.

Этот жест Елисейский дворец назвал "символическим и политическим".

Флаг ЕС висит в Национальной ассамблее – нижней палате парламента Франции. Однако французские левые и правые выступили против этого. Левая партия "Непокоренная Франция" требовала, чтобы флаг ЕС сняли и заменили его на флаг ООН. Их инициативу поддержал "Национальный фронт".

После этого президент Эммануэль Макрон заявил, что на саммите ЕС подпишет соглашение об официальном признании флага Евросоюза, благодаря чему удастся защитить символ ЕС.

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