Смоленская авиакатастрофа: комиссия подтвердила взрыв на борту самолета Качиньского

Правительственная подкомиссия Польши по расследованию Смоленской авиакатастрофы подтверждает слова министра национальной обороны Антони Мацеревича, который несколько дней назад заявил, что на одном из регистраторов параметров движения правительственного Ту-154М, который разбился под Смоленском, зафиксирован момент взрыва на борту самолета. Об этом говорится в официальном заявлении этой подкомиссии, передает Укринформ.

"В связи с ложной информацией, которая появилась в материале радио RMF 19 октября 2017 года, подкомиссия по вопросам повторного расследования авиакатастрофы 10 апреля 2010 года информирует, что полностью подтверждает слова министра Антони Мацеревича о природе явлений, записанных одним из регистраторов Ту-154М", – говорится в заявлении подкомиссии.

Ранее сообщалось, что глава минобороны Польши Антони Мацеревич заявил, что в записи одного из регистраторов правительственного самолета идентифицирован момент взрыва и комиссия сейчас занимается его анализом.

19 октября польское радио RMF проинформировало, что правительственная подкомиссия по расследованию катастрофы не подтверждает слова Мацеревича.

Напомним, в авиакатастрофе 10 апреля 2010 года на территории России погибли все 96 человек, находившихся на борту польского правительственного самолета, в частности – на то время президент РП Лех Качиньский.

Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.

Предыдущая польская правительственная комиссия, которая обнародовала свой рапорт в 2011 году, основной причиной авиакатастрофы назвала ошибки польских пилотов.