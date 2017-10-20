Испания планирует провести досрочные выборы в Каталонии

Это должно стать частью чрезвычайного пакета мер по временному введению прямого управления регионом

Правительство Испании договорилось с социалистами (PSOE), главной оппозиционной партией, о проведении досрочных местных выборов в Каталонии. Об этом в интервью национальному телевидению сообщила представитель социалистов Кармен Кальво, передает Европейская правда со ссылкой на La Vanguardia.

Проведение выборов станет частью чрезвычайного пакета мер по временному введению прямого управления регионом. Голосование планируют назначить на январь.

Кальво также сказала, что было бы замечательно избежать проведения досрочных выборов в январе, если бы глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назначил голосование на обычной основе.

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Напомним, Испания 21 октября начнет процедуру приостановления автономии Каталонии. О таком шаге правительство в Мадриде объявило после того, как лидер Каталонии не дал четкого ответа, провозгласил он ранее независимость Каталонии или нет.

1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии. По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.