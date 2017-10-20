Новым премьером Чехии может стать миллиардер

В Чехии премьер-министром может стать миллиардер Андрей Бабиш, которого часто сравнивают с президентом США Дональдом Трампом из-за нападок на партии истеблишмента и Евросоюз.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, 20-21 октября в Чехии пройдут парламентские выборы. Ожидается, что около 30% голосов получит центристская и популистская партия ANO, которую финансирует агрохимический конгломерат Agrofert миллиардера и медиамагната Андрея Бабиша.

Бабиш является вторым в Чехии по величине состояния. Он обещает людям очистить систему. В своих речах он часто использует грубые выражения, благодаря которым, смог достучаться до многих избирателей: членов традиционных чешских партий он называет идиотами, а журналистов - придурками.

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Он нередко оказывался в центре скандалов. Его обвиняли в использовании СМИ, которые он приобрел в предыдущие годы, в нападениях на своих оппонентов, а в июне этого года он был освобожден от должности министра финансов из-за финансовых злоупотреблений. В этом месяце чешского магната обвинили в мошеннических действиях с субсидиями Евросоюза на сумму два миллиона евро, также была заново открыта дело по его сотрудничества с тайной полицией во времена правления коммунистов.

Сторонники Бабиша считают, что таким образом истеблишмент пытается расправиться со своим оппонентом. Сам Бабиш отвергает все обвинения.

"Меня называют опасностью для демократии, но" демократия "- насколько ее понимают традиционные партии - есть коррупцией", - сказал он в одном из последних интервью.

Представители основных чешских партий уверяют, что не войдут в правительство под руководством премьера, который обвиняется в преступлениях.

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