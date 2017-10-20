В Италии пройдут референдумы о расширении автономии отдельных провинций

Ни о какой независимости или отделении речь не идет

22 октября Венеция и Ломбардия проведут голосования по вопросу расширения собственной автономии в составе Италии.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на BBC News.

Ни о какой независимости или отделении речи не идет, но организаторы из "Лиги Севера" в перспективе ставят целью создание союза северных регионов Италии.

Когда референдум только готовился, власти Венеции хотели сформулировать вопрос так, чтобы речь шла не только об автономии, но и о возможной независимости региона от Италии. Но Конституционный суд страны счел бы такое голосование недопустимым.

Согласно 116 статье Конституции Италии регионы могут требовать от Рима большей автономии. Соответственно, организаторы решили провести голосование именно по этому вопросу. В первую очередь, они хотят большей финансовой самостоятельности, так как именно северные регионы являются главным двигателем экономики Италии.

Оба региона хотят оставлять большую долю заработанных денег у себя, а не отправлять их в Рим в форме налогов. Венеция и Ломбардия - это самые богатые регионы Италии. Вместе они производят треть ВВП страны.

Напомним, Испания планирует провести досрочные выборы в Каталонии.