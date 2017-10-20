В Китае за 5 лет заведено 2,6 млн дел о коррупции среди чиновников

58 тысяч человек предстали перед судом

За последние 5 лет китайские власти завели более 2,6 млн дел о коррупции среди членов партии и государственных служащих.

Об этом сообщает ТАСС.

Оценку борьбе со взяточничеством в госаппарате дал заместитель секретаря Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины Ян Сяоду.

На прошедшей в четверг пресс-конференции чиновник поделился главными методами борьбы с коррупцией в КНР.

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"За последние 5 лет мы расследовали более 2,6 млн дел, подвергнув наказанию 1,5 млн человек. 58 тыс. человек предстали перед судом", — сообщил Ян Сяоду.

По его мнению, подобные цифры — показатель активной борьбы властей с преступлениями внутри партии. "Спасти "пациента" в лице китайского общества может лишь профилактика. Мы придерживаемся практических методов, учимся на ошибках и предотвращаем их повторение", —добавил чиновник.

При этом Ян Сяоду сравнил укрепление дисциплины в госаппарате с "электрическим кабелем, находящимся под напряжением". "Мы не обсуждаем, а действуем, анализируя ситуацию", — отметил он.

Напомним, появился генплан развития Китая до 2050 года.