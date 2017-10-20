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Главная » Мир » Сегодня ночью земляне смогут наблюдать в небе пик метеорного потока

Сегодня ночью земляне смогут наблюдать в небе пик метеорного потока

Сегодня ночью земляне смогут наблюдать в небе пик метеорного потока
Метеорный поток / Фото из открытых источников

Это звездопад Ориониды

20.10.17 918
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В ночь на 21 октября астрономы обещают жителям Земли звездопад: за час можно будет насчитать до 20 метеоров из созвездия Ориона, сообщает Московский планетарий.

"В ближайшие выходные достигнет своего максимума метеорный поток в созвездии Ориона – Ориониды. Метеорный поток Ориониды связан с кометой Галлея (1Р/Halley). Последний раз она пролетала мимо Земли в 1986 году, однако ее оторвавшиеся осколки ежегодно достигают земной атмосферы дважды в год, образуя метеорные потоки: весной – Майские Аквариды, а осенью – Ориониды", - сказано в сообщении.

Частички метеорного роя Орионид врезаются в земную атмосферу на скорости около 66 км/сек. Поэтому сами метеоры достаточно быстрые и часто оставляют следы. Обычно они имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры с яркостью около +2,5 m звездной величины.

"Наблюдать Ориониды лучше всего с полуночи до утра, в юго-восточной части неба при ясной погоде. Максимум ярких падающих звезд – до 15-20 метеоров в час по прогнозам Международной Метеорной Организации. Луна в этот момент будет за горизонтом и наблюдениям не помешает", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее земляне наблюдали впечатляющий звездопад Персеид.

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