В Кабуле смертник взорвал бомбу в мечети

Погибли не менее 30 человек

В столице Афганистана Кабуле террорист-смертник в мечети привел в действие взрывное устройство, в результате чего погибли не менее 30 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Теракт произошел в шиитской мечети имама Замана. По данным служб безопасности Афганистана, в результате взрыва погибли не менее 30 человек. Точное количество жертв на данный момент неизвестно.

Напомним, 17 октября в результате серии атак террористической группировки "Талибан" по всему Афганистану погибли по меньшей мере 69 человек.