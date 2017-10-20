В Польше мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра: один человек погиб, восемь – ранены

На юго-востоке Польши в городе Сталева-Воля вооруженный ножом мужчина напал на посетителей торгового центра. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RFM FM.

Нападение произошло около 15:00 в самом большом торговом центре города. По информации очевидцев, мужчина с ножом внезапно начал атаковать посетителей.

Он ранил девять человек, одна женщина умерла в больнице. Сообщается, что несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии, но эта информация не подтверждена официально.

Свидетели сообщили, что мужчина кричал и вел себя как сумасшедший. Нападавшего удалось задержать на месте. Уже известно, что это 27-летний местный житель.

Полиция сообщила, что задержанный был трезв, у него взяли кровь на анализ, чтобы определить, не употреблял ли он наркотики.

Мотивы нападения пока неизвестны, по данным польских СМИ злоумышленник отказывается говорить с полицией.