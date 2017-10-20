Розенблат снова будет носить электронный браслет

Соломенский райсуд Киева обязал народного депутата Борислава Розенблата носить электронный браслет до 18 декабря. Такое решение огласил судья Александр Бобровник, передает Украинская правда.

Кроме того, суд обязал Розенблата не покидать без разрешения следователей и суда Киев и Житомир, воздерживаться от общения с рядом свидетелей и подозреваемых, сдать все паспорта для выезда за границу.

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"Постановление может быть обжаловано в течение 5 дней", - добавил Бобровник.

В свою очередь Розенблат заявил, что будет обжаловать это решение.

Кроме того, он добавил, что подаст заявление в ГПУ на действия НАБУ касательно его снятия с самолета и обыска.

Ранее Киевский апелляционный суд оставил в силе решение об аресте имущества народного депутата Борислава Розенблата.