В Китае экс-топ-чиновников обвинили в попытке переворота

Всех подозреваемых сместили с должностей в рамках масштабной антикоррупционной кампании

Глава китайского Комитета по контролю над ценными бумагами Лю Шиюй заявил, что шестеро бывших высокопоставленных чиновников планировали сместить лидера Коммунистической партии КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Чиновники были арестованы в рамках запущенной Си Цзиньпином масштабной антикоррупционной кампании. Среди них – экс-министр общественной безопасности Чжоу Юнкан, приговоренный к пожизненному заключению в 2015 году.

Также среди названных Лю чиновников оказался бывший руководитель партийной организации промышленного центра Чунцин Бо Силай, приговоренный к пожизненному сроку в 2013 году, и бывший член Политбюро Сунь Чжэнцай, задержанный в июле этого года и лишившийся всех партийных постов.

Также к числу заговорщиков были причислены Лин Цзихуа, арестованный в 2015 году, и умершый в том же году генерала Сюя Цайхоу и генерал-полковника Го Босюн, приговоренный к пожизненному заключению в 2016 году по обвинению во взяточничестве.

Глава комитета заявили, что названные чиновники "были невероятно жадными и коррумпированными, они планировали захватить контроль над партией и над государственной властью".

Из выступления Лю не было ясно, говорил ли он об одном заговоре, в котором участвовали перечисленные чиновники, или о нескольких попытках переворота.

Напомним, 18 октября в Пекине открылся съезд ХІХ съезд Коммунистической партии.