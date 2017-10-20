В России, несмотря на мнение экспертов, оставили научную степень министру культуры

Президиум Высшей аттестационной комиссии РФ посчитал несостоятельными претензии к докторской диссертации по истории министра культуры Владимира Мединского. Об этом пишет Медуза.
"Решение принято — 70% за, 30% - против", — заявил сам Мединский.
Таким образом, президиум не поддержал позицию экспертного совета ВАК по истории, который признал работу "ненаучной" и рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук.
Из-за противоречий между двумя органами может быть созвана согласительная комиссия, но член ВАК Михаил Гельфанд сообщил, что обычно в таких случаях экспертный совет уступает и меняет решение.
Окончательно решение об ученой степени Мединского будет принимать Министерство образования и науки.
Напомним, 2 октября экспертный совет Высшей аттестационной комиссии РФ (ВАК) рекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского научной степени доктора исторических наук.
Эксперты раскритиковали диссертацию министра за необъективный анализ источников и неоригинальность темы исследования.