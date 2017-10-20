Теракты в Афганистане: количество погибших возросло до 72

В результате двух взрывов в шиитских мечетях в Афганистане погибли по меньшей мере 72 человека, еще около 90 - получили ранения. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

В результате первого взрыва в Кабуле в мечети имама Замана погибли 39 человек, 45 получили ранения.

Второй теракт произошел в центральной провинции Гур, где смертник также совершил взрыв в мечети. Погибли 33 человека, более 40 получили ранения.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападения, но недавно подобные теракты в шиитских мечетях совершили члены "Исламского государства".

Напомним, 17 октября в результате серии атак террористической группировки "Талибан" по всему Афганистану погибли по меньшей мере 69 человек.