Нидерландские геологи составили полный атлас литосферных плит, погрузившихся в мантию в течение последних 300 млн лет. Об этом пишет N+1 со ссылкой на статью в Tectonophysics

Для этого они собрали и проанализировали все известные данные о найденных аномалиях в поле скоростей распространения сейсмических волн в земной мантии. В результате в атлас вошла информация о 94 утонувших литосферных плитах.

Океаническая земная кора довольно сильно отличается от континентальной: она состоит преимущественно из базальтов, является довольно тонкой и постоянно обновляется. Обновление коры происходит благодаря тому, что в зонах субдукции происходит погружение старой коры вглубь мантии, а в срединно-океанических хребтах происходит формирование новой породы. В результате этих процессов за время около 100 млн лет океаническая земная кора может полностью обновиться.

Некоторое время после погружения блоки литосферных плит еще проявляют сейсмическую активность, однако достигнув глубины около 650 км, они практически перестают оказывать влияние на литосферные процессы, и такие плиты не включаются в геологические карты.

Для того, чтобы объединить и систематизировать имеющиеся данные об утонувших в мантии плитах и получить новую неизвестную информацию о них, группа ученых из Нидерландов собрала и проанализировала трехмерную карту аномалий в поле скоростей распространения сейсмических волн в земной мантии. Эти аномалии могут быть точно проинтерпретированы как погрузившиеся блоки литосферных плит.

Составлять этот атлас авторы работы начали еще 17 лет назад, и конечная версия атласа включила в себя информацию 94 плитах, погрузившихся в мантию. Сейчас в нем содержатся данные о точном времени начала и окончания погружении плиты, ее текущих координатах и глубине, а также информация о геологической зоне, которая была сформирована при ее субдукции.

Оказалось, что литосферные плиты продолжают свое движение вглубь Земли вплоть до глубины в 2900 кмв, где находится граница между мантией и ядром, и самые древние из них начали свое погружение в мантию около 300 млн лет назад. Помимо возраста плит, анализ аномалий в мантии позволил оценить скорость их погружения. Геологи определили, что скорость плиты сразу после ее субдукции составляет до 40 мм в год. На глубине около полутора тысяч километров происходит замедление до примерно 10 мм в год, а после 2 тыс. км скорость вновь возрастает. Такую немонотонную зависимость исследователи связывают с неоднородностью мантии. Помимо этого, ученым удалось обнаружить, что многие из плит при погружении взаимодействуют с суперплюмами — областями низких сдвиговых скоростей в глубоких слоях мантии — и могут быть использованы для их изучения.

Источник: Tectonophysics, 2017