Нидерландские геологи составили полный атлас литосферных плит, погрузившихся в мантию в течение последних 300 млн лет. Об этом пишет N+1 со ссылкой на статью в Tectonophysics
Для этого они собрали и проанализировали все известные данные о найденных аномалиях в поле скоростей распространения сейсмических волн в земной мантии. В результате в атлас вошла информация о 94 утонувших литосферных плитах.
Океаническая земная кора довольно сильно отличается от континентальной: она состоит преимущественно из базальтов, является довольно тонкой и постоянно обновляется. Обновление коры происходит благодаря тому, что в зонах субдукции происходит погружение старой коры вглубь мантии, а в срединно-океанических хребтах происходит формирование новой породы. В результате этих процессов за время около 100 млн лет океаническая земная кора может полностью обновиться.
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Некоторое время после погружения блоки литосферных плит еще проявляют сейсмическую активность, однако достигнув глубины около 650 км, они практически перестают оказывать влияние на литосферные процессы, и такие плиты не включаются в геологические карты.
Для того, чтобы объединить и систематизировать имеющиеся данные об утонувших в мантии плитах и получить новую неизвестную информацию о них, группа ученых из Нидерландов собрала и проанализировала трехмерную карту аномалий в поле скоростей распространения сейсмических волн в земной мантии. Эти аномалии могут быть точно проинтерпретированы как погрузившиеся блоки литосферных плит.
Составлять этот атлас авторы работы начали еще 17 лет назад, и конечная версия атласа включила в себя информацию 94 плитах, погрузившихся в мантию. Сейчас в нем содержатся данные о точном времени начала и окончания погружении плиты, ее текущих координатах и глубине, а также информация о геологической зоне, которая была сформирована при ее субдукции.
Оказалось, что литосферные плиты продолжают свое движение вглубь Земли вплоть до глубины в 2900 кмв, где находится граница между мантией и ядром, и самые древние из них начали свое погружение в мантию около 300 млн лет назад. Помимо возраста плит, анализ аномалий в мантии позволил оценить скорость их погружения. Геологи определили, что скорость плиты сразу после ее субдукции составляет до 40 мм в год. На глубине около полутора тысяч километров происходит замедление до примерно 10 мм в год, а после 2 тыс. км скорость вновь возрастает. Такую немонотонную зависимость исследователи связывают с неоднородностью мантии. Помимо этого, ученым удалось обнаружить, что многие из плит при погружении взаимодействуют с суперплюмами — областями низких сдвиговых скоростей в глубоких слоях мантии — и могут быть использованы для их изучения.
Источник: Tectonophysics, 2017